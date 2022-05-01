Нападающий Антипов перейдет из «Югры» в «Амур»

Как стало известно «СЭ», нападающий Артем Антипов станет новичком «Амура».

В сезоне-2021/22 27-летний форвард провел за «Югру» в регулярном чемпионате ВХЛ 52 матча и набрал 41 (23+18) очко. В плей-офф на его счету 17 (10+7) очков в 15 матчах.

Антипов ранее уже выступал в КХЛ: в период с 2015 по 2019-й год на его счету семь игр в составе московского ЦСКА, в которых он не набрал очков.