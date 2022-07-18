Ларионов: «Автомобиль «Тойота» собирается за 12 часов, а «Роллс-ройс» — за шесть месяцев. Поэтому не надо ничего форсировать»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о своих принципах работы с командой.
«Мы никуда не спешим, и именно так будем строить команду. Автомобиль «Тойота» собирается за 12 часов, а «Роллс-ройс» — за шесть месяцев. Поэтому не надо ничего форсировать. Мы будем шаг за шагом каждого молодого игрока рассматривать под микроскопом и поправлять те нюансы, которые необходимо.
Что касается формирования тренерского штаба, то не побоюсь сказать, что Андрей Козырев — один из самых перспективных специалистов, который погружен в игру и понимает, что мы хотим делать. Михаил Васильев имеет богатый опыт работы не только в России, но и в Европе. И Николай Хабибулин — легендарная личность, который может передать свой опыт нашим вратарям. В тренерском штабе собраны люди, которые готовы дать возможность двигаться дальше хоккеистам не только в игре, но и в жизни. Тренеры открыты для общения круглосуточно. Как с игроками, так и с болельщиками, и с прессой. Скоро мы поедем на сборы в область. Там будут открыты двери для всех, чтобы и мальчишки, и отдыхающие могли прийти и посмотреть на свою команду», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -