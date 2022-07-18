Ларионов: «Автомобиль «Тойота» собирается за 12 часов, а «Роллс-ройс» — за шесть месяцев. Поэтому не надо ничего форсировать»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о своих принципах работы с командой.

«Мы никуда не спешим, и именно так будем строить команду. Автомобиль «Тойота» собирается за 12 часов, а «Роллс-ройс» — за шесть месяцев. Поэтому не надо ничего форсировать. Мы будем шаг за шагом каждого молодого игрока рассматривать под микроскопом и поправлять те нюансы, которые необходимо.

Что касается формирования тренерского штаба, то не побоюсь сказать, что Андрей Козырев — один из самых перспективных специалистов, который погружен в игру и понимает, что мы хотим делать. Михаил Васильев имеет богатый опыт работы не только в России, но и в Европе. И Николай Хабибулин — легендарная личность, который может передать свой опыт нашим вратарям. В тренерском штабе собраны люди, которые готовы дать возможность двигаться дальше хоккеистам не только в игре, но и в жизни. Тренеры открыты для общения круглосуточно. Как с игроками, так и с болельщиками, и с прессой. Скоро мы поедем на сборы в область. Там будут открыты двери для всех, чтобы и мальчишки, и отдыхающие могли прийти и посмотреть на свою команду», — приводит слова тренера сайт КХЛ.