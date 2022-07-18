Ларионов: «Мы хотим играть в комбинационный, «творческий» хоккей»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о том, в каком стиле будет играть команда под его руководством.

«Это интересный хоккей, который должен приносить удовольствие от игры. И креатив, и хоккейный интеллект и физическое состояние игрока должны быть на высшем уровне, чтобы все это реализовать. Надо не только быстро бежать ногами, но и при этом иметь баланс с руками и головой. Мы должны иметь четыре звена, которые смогут атаковать. В прошлом сезоне 8 игроков забросили 14 шайб за сезон. Это никуда не годиться. Наша задача — дать ребятам уверенность, что они могут играть. Если каждый станет на 10-15% лучше, чем сейчас, то это даст большой результат. Наша игра будет нацелена на атаку. Нам не интересно играть на результат 1:0. Мы хотим много забивать в каждой игре. Это то, на что уже сейчас направлены наши тренировки. В КХЛ ориентиром в этом плане может служить «Металлург». Мы хотим играть в комбинационный, «творческий» хоккей», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.