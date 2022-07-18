Ларионов: «Мы хотим играть в комбинационный, «творческий» хоккей»
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о том, в каком стиле будет играть команда под его руководством.
«Это интересный хоккей, который должен приносить удовольствие от игры. И креатив, и хоккейный интеллект и физическое состояние игрока должны быть на высшем уровне, чтобы все это реализовать. Надо не только быстро бежать ногами, но и при этом иметь баланс с руками и головой. Мы должны иметь четыре звена, которые смогут атаковать. В прошлом сезоне 8 игроков забросили 14 шайб за сезон. Это никуда не годиться. Наша задача — дать ребятам уверенность, что они могут играть. Если каждый станет на 10-15% лучше, чем сейчас, то это даст большой результат. Наша игра будет нацелена на атаку. Нам не интересно играть на результат 1:0. Мы хотим много забивать в каждой игре. Это то, на что уже сейчас направлены наши тренировки. В КХЛ ориентиром в этом плане может служить «Металлург». Мы хотим играть в комбинационный, «творческий» хоккей», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -