Генменеджер «Торпедо»: «Очень радостно видеть некий «ментальный слом», который привносит Игорь Ларионов»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров оценил ход подготовки к новому сезону КХЛ.

«Рассчитываем на тех, кто есть в команде, также хотим дать шанс нашим молодым хоккеистам. Очень радостно видеть начало предсезонной подготовки и некий «ментальный слом», который привносит Игорь Ларионов. Думаю, многие ребята уже оценили тот настрой на чемпионат, который у нас есть», — цитирует Гафурова сайт КХЛ.

В прошлом сезоне «Торпедо» под руководством Дэвида Немировски заняло девятое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не смогло выйти в плей-офф.

В начале мая клуб объявил о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.