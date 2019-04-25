Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил "СЭ" на вопросы о жестком потолке зарплат, который будет введен в КХЛ в сезоне 2020/2021.

– Готовитесь ли к понижению потолка зарплат и отъезду некоторых ключевых хоккеистов в НХЛ?

– Мы уже сейчас занимаемся вопросом, связанным с понижением потолка. Проблемой это назвать сложно, время идет вперед, лига развивается. Были приняты решения, которые мы будем выполнять. Мы тоже принимали участие в этих решениях, понимаем, что будет жесткий потолок. Постараемся проявить свои лучшие способности и выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Конечно, будем уговаривать наших ребят остаться в России, радовать наших болельщиков и выступать за сборную.

– Вы – один из самых ярых противников потолка зарплат. Объясните вашу позицию.

– Перед Олимпиадой мы подписали ряд хоккеистов на трехлетние контракты. Это Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Кирилл Капризов, Алексей Марченко, Илья Сорокин. Мы понимали, что ЦСКА развивается, в то же время думали, что неплохо вернуть ребят в страну, чтобы они помогли сборной. Сейчас мы видим, что они помогли и сборной России, и нашей команде, но речь не об этом. Забирать людей с Запада на один год очень трудно в рамках переговоров. Как это объяснять? "Приезжай на годик, попади в сборную, а потом – назад"? И агенты, и сами ребята сказали, что с удовольствием вернутся в Россию, но только на три года. После их подписания мы не попадали в потолок, уже установленный по стратегии КХЛ. Поэтому я выносил свое решение на совет директоров, чтобы продлить еще хотя бы на год контракты тех ребят, которые в этот потолок не попадают. Иначе сейчас получилось бы так, что мне бы пришлось расторгать контракты с рядом хоккеистов, или же искать какие-то мошеннические схемы, чтобы оставить игроков в России и в ЦСКА. Сейчас все соответствует стандартам лиги, мы, так же, как и все, войдем в жесткий потолок в 2020 году и будем с этим жить и работать. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)