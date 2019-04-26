Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что зарплатная ведомость клуба в сезоне-2019/20 не изменится по сравнению с прошедшим сезоном. Армейцы в 2019 году выиграли Кубок Гагарина, победив в финале "Авангард" (4-0).

- Бюджет останется на прежнем уровне, - цитирует ТАСС Есмантовича. - У нас будут точечные изменения. Почти все легионеры подписали новые контракты: Клас Дальбек, Мэт Робинсон, Ларс Юханссон. Янник Хансен закончил карьеру, сейчас мы обсуждаем ситуацию с Грегом Скоттом, работаем по еще одному иностранному нападающему, в ближайшие дни все станет известно.