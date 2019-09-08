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Игорь Бобков: «Брось шайбу: пока она пролетит — защита уже вернется»

8 сентября 2019, 23:49
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Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков, отразивший в матче с «Торпедо» (4:2) 13 бросков, рассказал, какие трудности соперник создавал защите омичей.

— Была пара опасных моментов: они пытались найти либо на подставление от синей линии, либо из-за ворот на пятачок. Но грамотно ребята сыграли в обороне, поэтому не дали им забить, — приводит слова Бобкова официальный сайт «Ястребов».

— Заметил, что ты стал часто выбрасывать шайбу клюшку по борту и прямо высоко. Нет опасности словить штраф за выброс?

— Нет, стекло высокое в этом году у нас, поэтому попроще сейчас.

— Это хорошая помощь защитникам?

— Конечно, да. Она пока летит, пока ее их защитник примет, пока обработает — уже все вернутся. Поэтому мне парни постоянно говорят: «Просто брось ее: пока она пролетит — мы уже вернемся».

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Дополнительная информация

https://www.hawk.ru/news/36078/

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