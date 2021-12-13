Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:2).

«Хороший матч, достойный плей-офф. Обе команды хорошо играли. Было много моментов, большинства у обеих команд, думаю, все показали интересную игру. Неплохо, что забили первыми, но минус в том, что пропустили прямо под занавес периода. Мы выходили на матч собранными и уверенными, знали, сколько «Ак Барсу» мы проиграли. Надо было показать хороший хоккей и добиться результата. Меньшинство было тяжелое, много ловили себя. Один бросок не поймали — Кирилл Петров хорошо попал», — приводит слова Коледова официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» имеют по 51 очку и занимают 3-е и 4-е места на Востоке соответственно.