Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (5:3).

«Команда провела отличную игру, показала слаженные действия и характер, игроки хорошо выполняли все, что было сказано выполнять. Обыграли одну из лучших команд лиги — это дорогого стоит и это поможет нам психологически. Когда наши лидеры показывают свою лучшую игру, мы можем состязаться с лидерами КХЛ. Три гола в большинстве против лучших спецбригад меньшинства чемпионата — отличный тому пример.

Мы, если можно так сказать, много «копались» в нашем большинстве, потому что оно работало не так, как мы хотели. Уделили этому компоненту особое внимание на тренировке, обсудили перед матчем на собрании — и я рад, что все сработало и мы смогли удивить соперника», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ.

«Йокерит» с 54 очками занимает третье место в Западной конференции, «Динамо» с 43 очками — на девятой строчке.