Хоккейный комментатор не верит, что старший сын Максима Соколова убил мать под наркотиками

Хоккейный комментатор Андрей Шестаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" заявил, что старший сын экс-игрока сборной России Максима Соколова не мог употреблять наркотики и не мог убить мать под воздействием психотропных препаратов.

– Я не очень хорошо знаю Арсения. Больше старшего Соколова и его сына Максима Максимовича, – сказал Шестаков. – В версию о том, что старший сын употребляет наркотики и совершил это преступление под воздействием психотропных препаратов – я совершенно точно не верю. В хоккее вообще такое редко встречается. А тем более, среди вратарей.​

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Максим, на которого первоначально упало подозрение. Однако позже был задержан младший сын Арсений, который стал главным подозреваемым в убийстве матери.

Во вторник его отпустили из СИЗО, потому что следователи пришли к выводу, что причин арестовывать 15-летнего сына экс-хоккеиста СКА нет.

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