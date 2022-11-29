Хоккейный эксперт Корнилов: «Серебряков феноменален, но нельзя не отметить то, как «Адмирал» играет в защите»
Хоккейный эксперт Кирилл Корнилов высказал мнение об игре вратаря «Адмирала» Никиты Серебрякова.
«Феномен Серебрякова, на мой взгляд, заключается в нескольких факторах. Первый — то, что он давно адаптирован к Дальнему Востоку, и это действительно важно. Также мы видим прекрасный пример Евгения Аликина в «Амуре». Второй фактор — система игры Леонида Тамбиева со строгим, оборонительным хоккеем. Он выжимает максимум из своих игроков. Серебряков, конечно, феноменален со своими 40 сэйвами за матч, но нельзя не отметить и то, как команда играет в защите. Очень много подборов и заблокированных бросков, что, безусловно, играет вратарю на руку.
Перед началом сезона «Адмирал» не расценивали как команду из верхней части конференции, но аппетит приходит во время еды, и голкиперы тоже прекрасно понимают свою ответственность. У «Адмирала» очень хорошая вратарская бригада, которая ловит шайб больше, чем все ожидали», — приводит слова Корнилова «РБ Спорт».
В текущем сезоне КХЛ Серебряков сыграл за «Адмирал» 25 матчей, процент отраженных бросков составляет 95, а коэффициент надежности равен 1,63.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|36
|28
|8
|59
|2
|ЦСКА
|34
|23
|11
|51
|3
|Локомотив
|36
|22
|14
|50
|4
|Торпедо
|35
|21
|14
|44
|5
|Динамо М
|35
|18
|17
|41
|6
|Спартак
|37
|18
|19
|41
|7
|Динамо Мн
|36
|16
|20
|39
|8
|Витязь
|35
|15
|20
|37
|9
|Северсталь
|36
|13
|23
|34
|10
|Куньлунь
|37
|13
|24
|29
|11
|Сочи
|33
|5
|28
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|35
|24
|11
|51
|2
|Металлург
|35
|23
|12
|50
|3
|Сибирь
|38
|22
|16
|47
|4
|Адмирал
|36
|21
|15
|46
|5
|Сал. Юлаев
|35
|18
|17
|43
|6
|Авангард
|35
|19
|16
|41
|7
|Ак Барс
|34
|15
|19
|36
|8
|Трактор
|36
|14
|22
|33
|9
|Барыс
|36
|14
|22
|31
|10
|Нефтехимик
|35
|15
|20
|31
|11
|Амур
|33
|12
|21
|30
|29.11
|19:00
|
Куньлунь – Металлург
|1 : 6
|29.11
|19:30
|
СКА – Сочи
|- : -