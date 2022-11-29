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Хоккейный эксперт Корнилов: «Серебряков феноменален, но нельзя не отметить то, как «Адмирал» играет в защите»

Корнилов высказал мнение об игре вратаря «Адмирала» Серебрякова
Анна Горшкова
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Кирилл Корнилов высказал мнение об игре вратаря «Адмирала» Никиты Серебрякова.

«Феномен Серебрякова, на мой взгляд, заключается в нескольких факторах. Первый — то, что он давно адаптирован к Дальнему Востоку, и это действительно важно. Также мы видим прекрасный пример Евгения Аликина в «Амуре». Второй фактор — система игры Леонида Тамбиева со строгим, оборонительным хоккеем. Он выжимает максимум из своих игроков. Серебряков, конечно, феноменален со своими 40 сэйвами за матч, но нельзя не отметить и то, как команда играет в защите. Очень много подборов и заблокированных бросков, что, безусловно, играет вратарю на руку.

Перед началом сезона «Адмирал» не расценивали как команду из верхней части конференции, но аппетит приходит во время еды, и голкиперы тоже прекрасно понимают свою ответственность. У «Адмирала» очень хорошая вратарская бригада, которая ловит шайб больше, чем все ожидали», — приводит слова Корнилова «РБ Спорт».

В текущем сезоне КХЛ Серебряков сыграл за «Адмирал» 25 матчей, процент отраженных бросков составляет 95, а коэффициент надежности равен 1,63.

Источник: РБ Спорт
Никита Серебряков
КХЛ
ХК Адмирал
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