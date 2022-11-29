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Сегодня, 21:14

«Металлург» разгромил «Куньлунь» и одержал четвертую победу подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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«Металлург» разгромил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:1.

Голами в составе магнитогорцев отметились нападающие Егор Коробкин, Джош Карри, Данила Юров, Никита Коростелев, а также Алексей Маклюков и Владислав Еременко.

Отметим, что первую шайбу в матче забросили игроки китайской команды, когда отличился нападающий Тайлер Вон.

«Металлург» одержал четвертую победу подряд и набрал 50 очков. Команда занимает второе место на Востоке.

«Куньлунь» идет на 10-й строчке на Западе (29 очков).

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«Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:6 (1:0, 0:4, 0:2)

Голы: Вонг — 5 (Вуд), 6:06 — 1:0. Коробкин — 9 (Фисенко, Акользин), 22:30 — 1:1. Карри — 2 (Лайпсик, Яковлев), 34:18 — 1:2. Юров — 4, 36:39 — 1:3. Коростелев — 11 (бол., Майе), 38:38 — 1:4. Маклюков — 1 (Фисенко), 53:01 — 1:5. Еременко — 3 (Лайпсик), 57:37 — 1:6.

Вратари: Мурыгин — Кошечкин (33:43 — 34:18 Набоков, 54:40, Кошечкин, 55:18, Набоков, 56:07).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 32 (17+9+6) — 33 (8+15+10).

Судьи: Гамалей, Оскирко.

29 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Металлург (Магнитогорск)
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