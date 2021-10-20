Хоккеисты «Спартака» почтили память жертв трагедии на матче в «Лужниках»

Руководство и хоккеисты «Спартака» возложили цветы к мемориалу в «Лужниках» в годовщину трагедии, случившейся 20 октября 1982 года на футбольном матче 1/16 финала Кубка УЕФА против «Харлема» (2:0), сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

«Мы всегда будем помнить о тех, кто не вернулся с футбольного матча 39 лет назад», — говорится в сообщении «Спартака».

Сегодня утром представители ХК «Спартак» Москва возложили цветы к мемориалу в «Лужниках» и почтили память жертв трагедии 20 октября 1982 года. Мы всегда будем помнить о тех, кто не вернулся с футбольного матча 39 лет назад… pic.twitter.com/vcmLCdTidE — Spartak Moscow (@spartak_hc) October 20, 2021

20 октября 1982 года в ходе матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» (2:0) произошла давка в подтрибунном помещении, в результате которой погибли 66 человек.