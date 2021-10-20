Хоккеисты «Спартака» почтили память жертв трагедии на матче в «Лужниках»
14:47
Руководство и хоккеисты «Спартака» возложили цветы к мемориалу в «Лужниках» в годовщину трагедии, случившейся 20 октября 1982 года на футбольном матче 1/16 финала Кубка УЕФА против «Харлема» (2:0), сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.
«Мы всегда будем помнить о тех, кто не вернулся с футбольного матча 39 лет назад», — говорится в сообщении «Спартака».
20 октября 1982 года в ходе матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» (2:0) произошла давка в подтрибунном помещении, в результате которой погибли 66 человек.
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