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Хоккеисты «Спартака» почтили память жертв трагедии на матче в «Лужниках»

14:47
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Руководство и хоккеисты «Спартака» возложили цветы к мемориалу в «Лужниках» в годовщину трагедии, случившейся 20 октября 1982 года на футбольном матче 1/16 финала Кубка УЕФА против «Харлема» (2:0), сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

«Мы всегда будем помнить о тех, кто не вернулся с футбольного матча 39 лет назад», — говорится в сообщении «Спартака».

20 октября 1982 года в ходе матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» (2:0) произошла давка в подтрибунном помещении, в результате которой погибли 66 человек.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/spartak_hc/status/1450781046929248262

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Александр Кравченко все материалы автора
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