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Локдаун в Латвии не повлияет на проведение домашних матчей рижского «Динамо»

14:34
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Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о том, что введенный в Латвии локдаун не повлияет на проведение домашних матчей клуба.

«Правительство должно разрешить нам играть, несмотря на такие жесткие меры. Это разумное решение, потому что мы уже имеем опыт в этом деле, учитывая прошедший чемпионат мира. У нас методика отработана, я думаю, мы справимся», — приводит слова Савицкиса ТАСС.

Локдаун в Латвии будет введен с 21 октября по 15 ноября. За это время «Динамо» проведет 5 домашних матчей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12712359

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Сергей Разин все материалы автора
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