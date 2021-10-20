Локдаун в Латвии не повлияет на проведение домашних матчей рижского «Динамо»

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о том, что введенный в Латвии локдаун не повлияет на проведение домашних матчей клуба.

«Правительство должно разрешить нам играть, несмотря на такие жесткие меры. Это разумное решение, потому что мы уже имеем опыт в этом деле, учитывая прошедший чемпионат мира. У нас методика отработана, я думаю, мы справимся», — приводит слова Савицкиса ТАСС.

Локдаун в Латвии будет введен с 21 октября по 15 ноября. За это время «Динамо» проведет 5 домашних матчей.