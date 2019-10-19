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Хоккеисты «Салавата Юлаева» отметили с болельщиками победу над «Ак Барсом»

20:40
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» со счетом 3:1. Встреча между уфимским и казанским клубами носит принципиальный характер и получила название «зеленое дерби».

После окончания матчи хоккеисты «Салавата» не ушли сразу со льда, а отметили победу вместе с болельщиками.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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