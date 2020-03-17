Хоккеисты и тренерский штаб «Авангарда» отправились в отпуск
11:28
«Авангард» завершил восстановительный сбор в Балашихе и отправился в отпуск, сообщается на официальном сайте клуба.
Итоги прошедшего сезона будут подведены на Совете директоров, который состоится в ближайшее время.
Ранее «Авангард» перенес итоговую пресс-конференцию из-за запрета властей Подмосковья на массовые мероприятия более чем на 50 человек.
«Авангард» вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву» со счетом 2-4 в серии.
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