Хоккеисты и тренерский штаб «Авангарда» отправились в отпуск

«Авангард» завершил восстановительный сбор в Балашихе и отправился в отпуск, сообщается на официальном сайте клуба.

Итоги прошедшего сезона будут подведены на Совете директоров, который состоится в ближайшее время.

Ранее «Авангард» перенес итоговую пресс-конференцию из-за запрета властей Подмосковья на массовые мероприятия более чем на 50 человек.

«Авангард» вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву» со счетом 2-4 в серии.