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Хоккеисты и тренерский штаб «Авангарда» отправились в отпуск

11:28
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«Авангард» завершил восстановительный сбор в Балашихе и отправился в отпуск, сообщается на официальном сайте клуба.

Итоги прошедшего сезона будут подведены на Совете директоров, который состоится в ближайшее время.

Ранее «Авангард» перенес итоговую пресс-конференцию из-за запрета властей Подмосковья на массовые мероприятия более чем на 50 человек.

«Авангард» вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву» со счетом 2-4 в серии.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/38326/

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