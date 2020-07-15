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Хоккеисты ЦСКА вышли из отпуска и прошли медицинское обследование

15 июля 2020, 21:04
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Игроки ЦСКА вышли из отпуска, сообщает официальный Twitter московского клуба.

Свершилось! Армейцы вышли из отпуска! — говорится в сообщении. — Первый пункт в программе — углубленное медицинское обследование.

Старт сезона КХЛ-2020/21 намечен на 2 сентября.

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