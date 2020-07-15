Хоккеисты ЦСКА вышли из отпуска и прошли медицинское обследование
15 июля 2020, 21:04
Игроки ЦСКА вышли из отпуска, сообщает официальный Twitter московского клуба.
Свершилось! Армейцы вышли из отпуска! — говорится в сообщении. — Первый пункт в программе — углубленное медицинское обследование.
Старт сезона КХЛ-2020/21 намечен на 2 сентября.
Свершилось! Армейцы вышли из отпуска!— ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 15, 2020
?
? Первый пункт в программе — углубленное медицинское обследование. pic.twitter.com/l7s8Gpy9mT
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...