Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:08

Нынешняя посещаемость «Локомотива» стала худшей с сезона 2000/01 без учета сезонов с ковидными ограничениями

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Средняя посещаемость домашних матчей ярославского «Локомотива» в КХЛ составила 5473 зрителя, сообщает Metaratings.ru. Это худший показатель клуба после переезда на «Арену-2000» в 2001 году, если не считать сезоны с ковидными ограничениями.

По данным источника, ни одна встреча в Ярославле в этом сезоне не прошла при полных трибунах.

Наибольшая аудитория на «Арене-2000» была 18 февраля на матче с ЦСКА — 7447 зрителей.

Меньше всего зрителей собралось на матч с «Трактором» 11 января — 4284 зрителя.

После переезда на «Арену-2000» антирекорд средней посещаемости «Локомотива» в регулярке был установлен в сезоне 2020/21 — 1938 человек.

Источник: https://metaratings.ru/news/poseshaemost-khokkeinogo-lokomotiva-khudshaya-s-chempionata-2000-01-bez-ucheta-sezonov-s-kovidnymi-ogranicheniyami-229320/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
1
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крикунов осудил финского хоккеиста, который оправдал свой приезд в КХЛ высокой зарплатой
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
20.02 16:30
Авангард – Барыс
 - : -
20.02 19:00
Нефтехимик – Сочи
 - : -
20.02 19:00
Витязь – Северсталь
 - : -
20.02 19:30
Спартак – Металлург
 - : -
20.02 19:30
ЦСКА – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости