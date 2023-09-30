Хохлачев: «Цыплаков может стать лидером «Спартака»
Форвард «Амура» Александр Хохлачев поделился мнением о том, может ли нападающий Максим Цыплаков стать лидером «Спартака».
«Может, конечно. У него есть все данные. Он хорошо оснащен в плане хоккейной техники», — приводит слова Хохлачева ТАСС.
25-летний Цыплаков в текущем сезоне провел 12 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков. Форвард занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров команды.
Источник: https://tass.ru/sport/18881549
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|8
|5
|19
|2
|Лада
|12
|6
|6
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Автомобилист
|12
|6
|6
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
|11
|6
|5
|12
|7
|Трактор
|12
|5
|7
|12
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|11
|9
|Амур
|11
|4
|7
|11
|10
|Барыс
|11
|3
|8
|10
|11
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|11
|9
|2
|19
|2
|Динамо М
|12
|9
|3
|18
|3
|Локомотив
|11
|8
|3
|16
|4
|Спартак
|12
|7
|5
|15
|5
|Сочи
|11
|7
|4
|14
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|13
|6
|7
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|11
|10
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
Результаты / календарь
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
|30.09
|13:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|30.09
|14:00
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|30.09
|15:00
|
Трактор – Спартак
|- : -
|30.09
|15:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|30.09
|17:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|30.09
|17:10
|
Динамо Мн – Лада
|- : -
Новости