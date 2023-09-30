Хохлачев: «Цыплаков может стать лидером «Спартака»

Форвард «Амура» Александр Хохлачев поделился мнением о том, может ли нападающий Максим Цыплаков стать лидером «Спартака».

«Может, конечно. У него есть все данные. Он хорошо оснащен в плане хоккейной техники», — приводит слова Хохлачева ТАСС.

25-летний Цыплаков в текущем сезоне провел 12 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков. Форвард занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров команды.