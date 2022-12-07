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Сегодня, 05:01

Хмелевский: «Козлов ставит меня в новые ситуации, в которых я раньше не играл. Приятно получать опыт»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:1).

— Для меня это впервые такое мероприятие, как Матч звезд КХЛ, мне очень приятно, — приводит слова Хмелевского официальный сайт клуба. — Что буду делать на конкурсах? Я точно не быстрее всех бегаю (смеется). Может быть, исполню буллит, бросок на точность. У меня уже есть идея для буллита.

— Общаетесь с Хо-Сэнгом? Обидно в начале сезона получить травму.

— Конечно, обидно, в первой игре так получить травму. Я знаю, что он восстанавливается. Надеемся, что он скоро вернется. Мы хотим, чтобы он был без травм.

— Недавно объявили, что в следующем сезоне в каждом клубе будет максимум по три легионера. Как вы смотрите на это?

— Я пока не смотрю на это. Я играю за «Салават», пытаюсь попасть с командой в плей-офф. Наша цель — следующая игра против «Сибири».

— Все говорили, что в «Салавате Юлаеве» ты хочешь перезагрузить карьеру. Насколько ты становишься лучше?

— Виктор Козлов ставит меня в новые ситуации, в которых я раньше не играл. Очень приятно много играть, получать удовольствие и опыт.

— Недавно «Салават» был первым в конференции, сейчас пошел вниз. Почему пошел спад?

— Думаю, такой сезон тяжелый. КХЛ — это тяжелая лига. Самое главное, чтобы собраться на большие игры, как с «Авангардом».

Источник: https://hcsalavat.ru/news/sasha-khmelevskiy-ochen-priyatno-mnogo-igrat-poluchat-udovolstvie-i-opyt/
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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