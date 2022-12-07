Панин о матче с «Авангардом»: «Никакую победу нельзя назвать идеальной»
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:1).
— Никакую победу нельзя назвать идеальной, — приводит слова Панина официальный сайт клуба. — В любом случае есть ошибки, есть какие-то хорошие и плохие действия. Мы перед игрой разбирали «Авангард». Нам объясняли, как команда закатывается, какие-то корректировки в перерывах вносили.
— Как команда переживала серию поражений?
— Наверное, самое обидное поражение — это матч с «Барысом», когда мы вели 1:0 и в концовке пропустили два гола. Это немного подорвало нас, но все ребята молодцы, вышли с хорошим настроем, выиграли игру. Есть время выдохнуть.
— В концовке встречи у вас что-то произошло с Антоном Беловым.
— Да ничего не произошло, это просто эмоции. Но в момент эмоций подраться очень хотелось.
— Знаете, что обошли «Авангард» по турнирной таблице?
— Я не знаю об этом, стараюсь не смотреть в таблицу. Я заглядываю, но какого-то акцента на этом не делаю.
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|Спартак
|40
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|Динамо Мн
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|17
|22
|42
|8
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|17
|22
|42
|9
|Северсталь
|39
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|25
|37
|10
|Куньлунь
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|13
|27
|30
|11
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|37
|5
|32
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|38
|27
|11
|57
|2
|Металлург
|38
|24
|14
|52
|3
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|41
|24
|17
|51
|4
|Сал. Юлаев
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|20
|18
|47
|5
|Адмирал
|38
|21
|17
|46
|6
|Авангард
|38
|21
|17
|45
|7
|Ак Барс
|38
|17
|21
|41
|8
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|9
|Амур
|36
|15
|21
|36
|10
|Трактор
|40
|15
|25
|35
|11
|Нефтехимик
|38
|16
|22
|33
|7.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|7.12
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -