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Сегодня, 18:48

«Спартак» объявил о заключении контракта с защитником Рукавишниковым

Виталий Косик
Корреспондент
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«Спартак» заключил односторонний контракт на два года с защитником Романом Рукавишниковым, сообщает пресс-служба команды.

В минувшем сезоне 31-летний игрок провел 27 матчей за СКА, набрав 8 (2+6) очков.

Всего он сыграл в КХЛ 524 матча и набрал 90 (20+70) очков. Ранее он также выступал за «Атлант» и «Ак Барс».

Источник: ХК «Спартак»
Роман Рукавишников
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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