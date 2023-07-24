«Спартак» объявил о заключении контракта с защитником Рукавишниковым

«Спартак» заключил односторонний контракт на два года с защитником Романом Рукавишниковым, сообщает пресс-служба команды.

В минувшем сезоне 31-летний игрок провел 27 матчей за СКА, набрав 8 (2+6) очков.

Всего он сыграл в КХЛ 524 матча и набрал 90 (20+70) очков. Ранее он также выступал за «Атлант» и «Ак Барс».