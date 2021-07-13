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Хелльберг пропустит первый сбор «Сочи» из-за проблем с визой

13 июля 2021, 17:45
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Голкипер Магнус Хелльберг не примет участие в первом сборе «Сочи», сообщает сайт клуба.

«Если никаких дополнительных трудностей не возникнет, то мы ждем Хелльберга в конце июля.

Это технический момент. У Магнуса новый паспорт, в котором необходимо заново проставить рабочую визу.

Если раньше он мог въехать в Россию по туристической визе, то сейчас в связи с ковидными ограничениями это невозможно.

Мы находимся с ним на связи, но первый сбор проведем без Хелльберга», — сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям сочинской команды Алексей Бадюков.

30-летний вратарь стал игроком «Леопардов» после обмена со СКА.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8B-Sochi-nachinaet-predsezonku-10646

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Иван Шитик все материалы автора

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