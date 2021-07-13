Хелльберг пропустит первый сбор «Сочи» из-за проблем с визой

Голкипер Магнус Хелльберг не примет участие в первом сборе «Сочи», сообщает сайт клуба.

«Если никаких дополнительных трудностей не возникнет, то мы ждем Хелльберга в конце июля.

Это технический момент. У Магнуса новый паспорт, в котором необходимо заново проставить рабочую визу.

Если раньше он мог въехать в Россию по туристической визе, то сейчас в связи с ковидными ограничениями это невозможно.

Мы находимся с ним на связи, но первый сбор проведем без Хелльберга», — сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям сочинской команды Алексей Бадюков.

30-летний вратарь стал игроком «Леопардов» после обмена со СКА.