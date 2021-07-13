Хелльберг пропустит первый сбор «Сочи» из-за проблем с визой
13 июля 2021, 17:45
Голкипер Магнус Хелльберг не примет участие в первом сборе «Сочи», сообщает сайт клуба.
«Если никаких дополнительных трудностей не возникнет, то мы ждем Хелльберга в конце июля.
Это технический момент. У Магнуса новый паспорт, в котором необходимо заново проставить рабочую визу.
Если раньше он мог въехать в Россию по туристической визе, то сейчас в связи с ковидными ограничениями это невозможно.
Мы находимся с ним на связи, но первый сбор проведем без Хелльберга», — сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям сочинской команды Алексей Бадюков.
30-летний вратарь стал игроком «Леопардов» после обмена со СКА.
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8B-Sochi-nachinaet-predsezonku-10646
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