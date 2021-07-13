«Амур» заключил пробные контракты с тремя игроками

«Амур» подписал пробные соглашения с защитником Русланом Педаном, форвардами Иваном Николишиным, Владиславом Наумовым, сообщает сайт КХЛ. Все игроки пройдут просмотр в команде из Хабаровска.

26-летний Педан в прошлом сезоне играл за «Куньлунь». На его счету 7 (1+6) очков в 36 матчах.

25-летний Николишин также защищал цвета клуба из Пекина. Он набрал 23 (8+15) очка в 59 встречах.

24-летний Наумов успел поиграть за «Сибирь» и «Сочи». Всего на его счету 6 игр.