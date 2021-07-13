Новичок СКА нападающий Захар Бардаков поделился впечатлениями от перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

— В межсезонье вы присоединились к СКА.

— Воспринял переход положительно. Здесь больше возможностей для развития, с точки зрения логистики все продумано отлично — практически все собрано в одном месте. В общем, я вижу много плюсов, — цитирует Бардакова сайт СКА.

— В прошедшем сезоне состоялся ваш дебют в КХЛ и в составе сборной России. Как оцените год для себя лично?

— По десятибалльной шкале могу поставить восьмерку. Хотелось сыграть в плей-офф, но не получилось. Своими результатами я в целом доволен, хотя, конечно, можно было и в первой половине сезона набирать очки и забрасывать шайбы.

— Какие ожидания от первого сезона в составе СКА?

— Это скорее не ожидания, а планы. Хочу показать себя еще лучше: если сезоном ранее я набрал 11 очков, то сейчас стремлюсь набрать не меньше 20. Есть огромное желание побороться за Кубок Гагарина, попробовать свои силы в плей-офф: я еще ни разу не играл в матчах на вылет, так что сделаю все, чтобы окунуться эту атмосферу.