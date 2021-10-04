Хартли: «У «Авангарда» отличный коллектив. Главное — сохранять позитивный настрой»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

«Сейчас главное — сохранять позитивный настрой. У нас отличный коллектив. И тренеры, и игроки, и, думаю, болельщики согласятся в одном — в каждом из проигранных матчей был определенный компонент, который выпадал: то меньшинство, то большинство, то игра в равных составах. Когда все компоненты в порядке, тогда и приходят победы.

Сейчас еще начало сезона, мы работаем над сыгранностью новичков, процесс идет. Взять прошлый матч: мы дважды отставали с разницей в две шайбы, но не опускали руки. Это главное. У нас есть характер, все будет в порядке. Предыдущий матч в Екатеринбурге мы провели очень уверенно. Хоккей — игра ошибок, но и одновременно это игра деталей. Важно полное понимание того, что нужно делать. Некоторое недопонимание у новичков присутствует, но это нормально», — сказал Хартли в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

Матч «Автомобилист» — «Авангард» состоится сегодня, 4 октября, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 17.00 (мск).