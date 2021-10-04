Шипачев избежал дисквалификации за удар соперника клюшкой в пах

По итогам матча между московским «Динамо» и «Металлургом» (2:4) нападающему бело-голубых Вадиму Шипачеву грозила одноматчевая дисквалификация, однако спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ ограничился штрафом.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Вадима Шипачева по п. 1.15. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — написала пресс-служба КХЛ на официальном сайте.