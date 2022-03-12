«Если читаете это в интернете, наверняка это правда». Хартли о возможном уходе Грубеца

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после завершения серии первого раунда плей-офф против «Ак Барса» (4-2) прокомментировал слухи об уходе из команды голкипера Шимона Грубеца.

— Серия с «Ак Барсом» буквально серия желтой прессы. Тяжело ли играть такие серии, когда идет информационное давление?

— Когда ты встречаешься с какой-то командой трижды за 4 года, понятно, что после матча вы не ходите вместе ужинать, и это не лучший способ завести друзей. Но тем не менее, мы с огромным уважением относимся к противнику, я считаю, что это противостояние двух очень сильных команд и хороших клубов. В том году мы встречались в финале конференции, в этом — в первом раунде плей-офф, здесь очевидно, что один клуб должен вылететь, в наши планы это точно не входило. Да, действительно, тут уже чувствуется какой-то привкус мыльной оперы, но ничего страшного, идем дальше.

— Через 6 дней у вас еще более грозный соперник. Сколько дней вы дадите ребятам отдохнуть?

— Мы еще расписание не составили, но понятно, что главным приоритетом будет сбалансировать отдых и работу.

— В интернете прошла информация, что Шимон Грубец после серии с «Ак Басром» покинет команду. Так ли это?

— Пожалуйста, если вы читали это в интернете, тогда зачем вопрос? Если читаете это в интернете, наверняка это правда. Надеюсь, вы сегодня рано встали и подготовили этот вопрос.