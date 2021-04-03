Хартли покинул пресс-конференцию после вопроса о том, симулировал ли его игрок

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли вспылил на пресс-конференции после окончания первого матча финала плей-офф Восточной конференции, в котором омичи победили «Ак Барс» (3:1, 1-0).

«Мы должны были забивать больше в первом периоде, во втором, я буду только рад, если так получится. Но нужно понимать, что наш сегодняшний соперник очень силен. Казань пропустила только восемь голов в восьми матчах плей-офф до сегодняшнего дня и рассчитывать на то, что мы будем забивать по пять-шесть голов за игру мы не можем, значит будем серьезно ошибаться.

Емелин симулировал и специально лежал на льду? Вы о чем, посмотрите видео, мы полностью контролировали шайбу, нам не было смысла это делать. Емелин никогда не лежит на льду, это не его игра, не его стиль и не стиль Авангарда», - сказал Хартли.

Вторая игра серии пройдет в Казани 5 апреля.

(Рустам Имамов)