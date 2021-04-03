Рид Буше набрал очки в 16-м матче подряд за «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше отметился голевой передачей в первом матче финала плей-офф Восточной конференции против «Ак Барса» (3:1, 1-0).

Буше набрал очки в 16-м матче подряд и повторил рекорд Максима Сушинского для «Авангарда» в чемпионатах России (сезон-2003/2004).

Также он повторил рекорд КХЛ по результативной серии за один сезон (сравнялся с Патриком Торесеном и Сергеем Мозякиным). Буше находится в одной игре до повторения рекорда Александра Радулова (17 матчей)