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Хартли отметил игру Ковальчука и Зернова в матче с «Локомотивом»

20:16
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Локомотива» (4:2).

«Команда продемонстрировала характер. В первые десять минут могли забросить пять шайб, после пропущенной шайбы мы оставались сконцентрированными на игре, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Со скамейки это выглядело как шахматы. Ковальчук и Зернов? Им нравится играть друг с другом, очень креативные ребята. Илья Каблуков хорошо выполняет свою роль и привносит баланс в это звено».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/31/480702.html

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