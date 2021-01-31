Хартли отметил игру Ковальчука и Зернова в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Локомотива» (4:2).

«Команда продемонстрировала характер. В первые десять минут могли забросить пять шайб, после пропущенной шайбы мы оставались сконцентрированными на игре, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Со скамейки это выглядело как шахматы. Ковальчук и Зернов? Им нравится играть друг с другом, очень креативные ребята. Илья Каблуков хорошо выполняет свою роль и привносит баланс в это звено».