Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:4).

«Матч был похож на ярославский. Стартовые минуты были за «Авангардом», а потом мы вошли в игру и неплохо справлялись со скоростями и давлением. Со второго периода много играли в зоне соперника и выжать по максимуму не смогли. Матч напряженный, ребята здорово сработали. Разочарованы результатом, но не самой игрой», — приводит слова тренера сайт КХЛ.