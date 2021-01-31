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Скабелка — о поражении от «Авангарда»: «Разочарованы результатом, но не самой игрой»

20:18
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:4).

«Матч был похож на ярославский. Стартовые минуты были за «Авангардом», а потом мы вошли в игру и неплохо справлялись со скоростями и давлением. Со второго периода много играли в зоне соперника и выжать по максимуму не смогли. Матч напряженный, ребята здорово сработали. Разочарованы результатом, но не самой игрой», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/31/480702.html

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