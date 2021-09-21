Хартли: «Нравится, как сейчас работают хоккеисты «Авангарда». Мы станем лучше»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».

«Победа придала нам уверенности, но мы способны играть еще лучше. В этом нет никаких сомнений. Но пока еще рано делать выводы — как я уже говорил, фактически мы завершаем предсезонку только сейчас. Так или иначе, оправданий быть не может. Мне нравится то, как сейчас наши хоккеисты работают, как они выкладываются, насколько они сосредоточены на тренировках. И мы станем лучше.

Телегин добавляет нам скорости и габаритов. Я стараюсь найти замену Климу Костину — мы помним, как он был полезен в тройке с Найтом. Телегин не совсем того же плана игрок, он менее силовой, но в то же время он обладает серьезными габаритами, здорово катается, может контролировать пространство в зоне атаки. Именно это мы видели в игре против «Автомобилиста», и пока мне все нравится.

«Спартак» — скоростная и мастеровитая команда, крайне опасная в нападении. Мы играем на выезде, у нас нет права последней смены. Соперник выдал неплохой старт, у нас получился матч против «Автомобилиста». Мы хоти отталкиваться от этого и побеждать на постоянной основе. Сегодня нас ждет настоящая битва», — сказал Хартли в интервью клубному Youtube-каналу.

Матч «Спартак» — «Авангард» состоится сегодня, 21 сентября, в Москве. Начало встречи — в 19.30 (мск).