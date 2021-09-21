«Автомобилист» может обменять Шумакова

Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» может обменять нападающего Сергея Шумакова.

В нынешнем сезоне он провел 8 матчей и набрал 2 (0+2) очка.

Шумаков пополнил клуб из Екатеринбурга в ходе прошлого сезона, но пропустил остаток регулярки и плей-офф из-за травмы. Как мы сообщали ранее, зарплата игрока составляет 55 миллионов рублей в год.