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Хартикайнен установил новый рекорд результативности для финских игроков за сезон в КХЛ

18:31
Теему Хартикайнен. Фото photo.khl.ru
Теему Хартикайнен. Фото photo.khl.ru
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Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:3, идет третий период).

Он набрал 51 очко в этой регулярке КХЛ. Форвард превзошел рекорд результативности для финских игроков, который раньше принадлежал Эсе Пирнесу. Нападающий набрал 50 (22+28) очков в сезоне-2008/09 в составе «Атланта».

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