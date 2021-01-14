Хартикайнен установил новый рекорд результативности для финских игроков за сезон в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:3, идет третий период).

Он набрал 51 очко в этой регулярке КХЛ. Форвард превзошел рекорд результативности для финских игроков, который раньше принадлежал Эсе Пирнесу. Нападающий набрал 50 (22+28) очков в сезоне-2008/09 в составе «Атланта».