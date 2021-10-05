Хартикайнен стал 15-м игроком, набравший 400 очков в КХЛ
21:53
Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен сделал результативную передачу в матче против «Сочи». Финский форвард набрал очки впервые с 25 сентября. Затем он забросил шайбу в ворота сочинцев.
Теперь на его счету 401 (178+223) баллов в 532 играх в КХЛ.
Хартикайнен стал 15-м хоккеистом, набравшим 400 очков в матчах лиги.
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