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Хартикайнен стал 15-м игроком, набравший 400 очков в КХЛ

21:53
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Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен сделал результативную передачу в матче против «Сочи». Финский форвард набрал очки впервые с 25 сентября. Затем он забросил шайбу в ворота сочинцев.

Теперь на его счету 401 (178+223) баллов в 532 играх в КХЛ.

Хартикайнен стал 15-м хоккеистом, набравшим 400 очков в матчах лиги.

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Иван Шитик все материалы автора

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