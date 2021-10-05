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Тренер «Северстали» Разин рассказал об угрозах в соцсетях ему и его сыну

21:50
Андрей Разин. Фото photo.khl.ru
Андрей Разин. Фото photo.khl.ru
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал об угрозах в сети Instagram, поступавших от анонимных пользователей, после чего он сделал аккаунт закрытым.

— Вы ведете страницу в Instagram. Много ли оскорблений и угроз поступает?

— Это случалось, когда был открытый аккаунт. Были сообщения вроде: «Я знаю, в какую школу ходит ваш ребенок. Не удивляйтесь, если его собьет машина». У моего сына был сложный момент, он попал в больницу. Были сообщения: «Твой ублюдок выжил».

— Ужас. Это за что они так?

— На моем месте хочет оказаться очень много людей.

— То есть это пишут люди, которые преследуют какие-то корыстные цели?

— Конечно. Это же все не просто так. А все эти вбросы? Хотя ладно...

Полностью интервью Андрея Разина читайте здесь

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Алексей Шевченко все материалы автора

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