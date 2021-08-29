Новичок «юлаевцев» Динар Хафизуллин прокомментировал свой переход в «Салават Юлаев». Напомним, опытный игрок перешел в Уфу в результате обмена с петербургским СКА.

«Главное сейчас приносить пользу. Я готов играть везде, где меня поставят. В принципе, отреагировал положительно на переход. Для меня не было это сюрпризом, я был поставлен в известность. У меня был запрет на обмен, так получается, что последнее слово было за мной. Был выбор из двух-трех команд. В итоге после непродолжительного времени принял решение, что буду переходить в «Салават Юлаев».

Уфа мне всегда нравилась и как команда и как город. Всегда интересно начинать что-то новое. Грустно прощаться с Петербургом, провел здесь восемь сезонов. Было все супер: выигрывали и проигрывали вместе. Но такова жизнь. Сейчас все начинается по-новому: новая команда, новые цели, новые задачи. В принципе, задачи остаются те же самые, просто с новыми людьми.

Главное сейчас приносить пользу. Я готов играть везде, где меня поставят. Что касается требовательных уфимских болельщиков, то главное оправдать их доверие: стараться, быть неравнодушным на льду», — цитирует Хафизуллина сайт «Салавата».

32-летний Хафизуллин в минувшем сезоне провел 57 матчей и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности +14.