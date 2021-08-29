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Ротенберг заявил, что СКА рассчитывает на возвращение Гусева

16:14
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СКА рассчитывает, что нападающий Никита Гусев вернется петербургский клуб, а также войдет в олимпийскую сборную по хоккею.

«Мы находимся в диалоге с Никитой Гусевым, он очень многое сделал для нашего хоккея, и мы надеемся, что он вернется. Очень бы хотели, чтобы он этот сезон сыграл в Санкт-Петербурге, мы бы очень хотели, чтобы он сыграл за сборную на Олимпиаде в Пекине», — сказал вице-президент СКА Роман Ротенберг ТАСС.

Гусев выступал за СКА с 2015 по 2019 год, является обладателем Кубка Гагарина (2017), олимпийским чемпионом 2018 года. В Национальной хоккейной лиге он выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду», в настоящее время находится в статусе свободного агента.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12248053

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Иван Шитик все материалы автора

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