Гуськов — о первой шайбе за «Салават»: «Рад забить гол, немного скинул с себя груз»
Форвард «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:1).
— В моменте с моим голом всей пятеркой отлично поработали в обороне, забили в контратаке, — приводит слова Гуськова официальный сайт клуба. — Я старался не зацикливаться на безголевой серии, в первую очередь важен командный результат. Рад забросить шайбу, немного скинул с себя груз. Будем стараться дальше.
— Команда действовала на совершенно других скоростях, чем в матче в Нижнекамске. Что поменялось?
— Нет такого, что что-то поменялось. Намного лучше начали, два периода очень здорово играли, третий получился валидольным. Смогли выдержать, в меньшинстве на себя ловили, Самонов вообще зверь, вытащил все, что мог.
— Обсуждалась мощная победная серия соперника. Насколько это придало дополнительную мотивацию перед игрой?
— Конечно, это хорошая команда, но мы не смотрим, с кем играем, стараемся играть в свой хоккей. Настраиваемся на любого соперника как на самого главного.
У «Авангарда» прервалась 10-матчевая серия побед. С 47 очками омичи занимают второе место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (41 очко) идет четвертым на «Востоке».
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|15
|38
|7
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|32
|15
|17
|34
|8
|Северсталь
|33
|14
|19
|33
|9
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|10
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|34
|13
|21
|28
|11
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|34
|12
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|28
|24.11
|12:00
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Амур – Северсталь
|- : -
|24.11
|12:30
|
Адмирал – Сочи
|- : -
|24.11
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
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