Гуськов — о первой шайбе за «Салават»: «Рад забить гол, немного скинул с себя груз»

Форвард «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:1).

— В моменте с моим голом всей пятеркой отлично поработали в обороне, забили в контратаке, — приводит слова Гуськова официальный сайт клуба. — Я старался не зацикливаться на безголевой серии, в первую очередь важен командный результат. Рад забросить шайбу, немного скинул с себя груз. Будем стараться дальше.

— Команда действовала на совершенно других скоростях, чем в матче в Нижнекамске. Что поменялось?

— Нет такого, что что-то поменялось. Намного лучше начали, два периода очень здорово играли, третий получился валидольным. Смогли выдержать, в меньшинстве на себя ловили, Самонов вообще зверь, вытащил все, что мог.

— Обсуждалась мощная победная серия соперника. Насколько это придало дополнительную мотивацию перед игрой?

— Конечно, это хорошая команда, но мы не смотрим, с кем играем, стараемся играть в свой хоккей. Настраиваемся на любого соперника как на самого главного.

У «Авангарда» прервалась 10-матчевая серия побед. С 47 очками омичи занимают второе место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (41 очко) идет четвертым на «Востоке».