Козлов — о победе над «Авангардом»: «В третьем периоде пошли удаления, поэтому игра сломалась»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:1).

— Приятно вернуться домой после долгой выездной серии, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Здорово играть перед нашими болельщиками, которые великолепно поддерживали нас, в том числе в сложные моменты, когда играли в меньшинстве. По матчу двоякие впечатления. Начало было хорошим, отличный прессинг, контроль шайбы. В третьем периоде пошли удаления, поэтому игра сломалась. У «Авангарда» с их игрой в большинстве были хорошие возможности вернуться. Отмечу ребят, которые играли в меньшинстве и ловили шайбы на себя, Александр Самонов был великолепен, он держал команду.

— У «Авангарда» была 10-матчевая победная серия. Делали на этом акцент?

— Нет, мы этого не опасались, но готовились. Мы знаем, что соперник был на ходу, их тройка лидирует по статистике в лиге. Если дать этим ребятам время и пространство, а также большинство, то можно огрести большие проблемы. Поэтому акцентировали внимание не давать им шайбу, чтобы у них не было времени начать атаку.

— Почему не удается команде выдерживать стабильный уровень?

— Нам есть над чем работать. Хотелось бы стабильности, но в этом и заключается уровень команды. Когда мы работаем, когда у нас хорошая самоотдача, нам получается держать свой уровень. На мой взгляд, когда ты играешь много игр через день, работаешь на максимум, вопрос в том, насколько долго ты можешь выдержать эту концентрацию.

— Матвей Гуськов забросил дебютную шайбу. Что ему пока мешает раскрыть свой потенциал?

— Он ответственный парень, и когда у него что-то не идет, на него давит этот груз. Ему надо справиться с этим давлением, быть уверенным в себе. Груз с него спал, он может заиграть более раскованее.

У «Авангарда» прервалась 10-матчевая серия побед. С 47 очками омичи занимают второе место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (41 очко) идет четвертым на «Востоке».