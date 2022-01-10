Грубец, Педан и Коростелев стали лучшими игроками недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 17-й недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере и во второй раз в сезоне признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший две победы в трех матчах. По его воротам было сделано 83 броска (27,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,18 процента. В матче с минским «Динамо» Грубец в пятый раз в сезоне сыграл на ноль.

Лучшим защитником впервые в карьере выбран Руслан Педан («Амур»), набравший 4 (2+2) очка в четырех матчах. Педан нанес 11 бросков по воротам и совершил 10 силовых приемов.

Лучшим нападающим впервые в карьере назван Никита Коростелев («Металлург»), набравший 5 (3+2) очков в четырех матчах. Коростелев завершил один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4».

Лучшим новичком впервые в карьере признан Даниил Гутик («Адмирал»), набравший 2 (2+0) очка в двух матчах. Гутик нанес пять бросков, а гол в матче со «Спартаком» стал победным для его команды.