КХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса
13:22
Как стало известно «СЭ», КХЛ приняла решение не останавливать регулярный чемпионат. На карантин в случае необходимости будут уходить только отдельные команды. В таком случае матчи с их участием будут переноситься.
На данный момент четыре команды лиги («Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА и рижское «Динамо») находятся на карантине.
Напомним, с начала 2022 года Континентальная хоккейная лига отменила 11 матчей регулярного сезона.
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