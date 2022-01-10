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КХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса

13:22
КХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
КХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», КХЛ приняла решение не останавливать регулярный чемпионат. На карантин в случае необходимости будут уходить только отдельные команды. В таком случае матчи с их участием будут переноситься.

На данный момент четыре команды лиги («Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА и рижское «Динамо») находятся на карантине.

Напомним, с начала 2022 года Континентальная хоккейная лига отменила 11 матчей регулярного сезона.

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