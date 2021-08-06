Форвард ЦСКА Михаил Григоренко поделился мнением о минувшем сезоне, который он провел в НХЛ в составе «Коламбуса».

«Опыт всегда есть, его нужно каждый год приобретать, поэтому рад, что съездил и попробовал. Не все получилось, из-за пандемии сезон вышел скомканным, меньше игр. Но я извлек много нового, познакомился со многими людьми и очень рад, что вернулся в ЦСКА. Все, что ни делается, — к лучшему. Рад, что попробовал там свои силы. Были и какие-то негативные моменты, но я посмотрел НХЛ, увидел топовых игроков. На данный момент вернулся в ЦСКА — это лучшее развитие событий для моей карьеры», — приводит слова Григоренко официальный сайт московского клуба.

Григоренко выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год, в составе армейцев он становился обладателем Кубка Гагарина в 2019 году. В сезоне-2020/21 форвард выступал в НХЛ за «Коламбус», на его счету 12 (4+8) очков в 32 матчах.