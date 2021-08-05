Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча со СКА (3:2 Б) на Sochi Hockey Open.

— Очень хорошая игра, но нам есть, что изучить. У нас было много взаимодействий — и «5 на 3», «4 на 4». Хорошо, что сейчас есть возможность все отсмотреть игру в большинстве, и в меньшинстве. Мы сделаем определенные выводы из ошибок.

Травма Коваржа не настолько серьезно вносит коррективы в тренировочный процесс. У нас есть и другие ребята, который нужно посмотреть. Завтра у нас будет игра «бэк-ту-бэк» в 15:00 и нужно будет принять решение, кто будет играть в воротах. У нас есть кем заменить Яшу. Тем более, что сейчас приехал Владимир Галкин.

Согласен, что «мельница» в конце второго периода, за которую удалили Гуркина, была чистой — это был хороший прием. В первом матче с «Сочи» Ефим сделал тот же самый элемент и тогда он был признан чистым. Было бы интересно совместить эти два момента и пересмотреть их. Это может быть полезно и нам, судьям. В этом эпизоде шайба еще не ушла на нужное расстояние от игрока СКА. Мне кажется, что здесь не было нарушение. Но сейчас такое время года, что судьи тоже «притираются».

Я ни в коем случае не буду запрещать Ефиму делать такие приемы — это отличный элемент и часть хоккея. Мне нравится, как он играет и как выполняет такие элементы на льду. Я впечатлен его игрой. Сегодня он был молодцом — реализовал большинство и отлично отработал в меньшинстве в овертайме. Знал, что Николай Заварухин доверяет ему. Я полностью доволен его игрой. Будем надеяться, что он