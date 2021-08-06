«Адмирал» снова лишен возможности проводить трансферы из-за долгов

Хоккейный клуб «Адмирал» лишен доступа в базу ЦИБ — Центрального информационного бюро КХЛ.

Это значит, что клуб не может совершать сделки по продаже, обмену, отправку в фарм-клуб и другие операции с игроками, так как все подобные действия должны быть зафиксированы в этой компьютерной базе.

Такое решение принято руководством лиги из-за прежних долгов клуба перед хоккеистами, персоналом и контрагентами. По договоренности они должны были быть погашены до 31 июля 2021 года.

19 июня стало известно, что «Адмирал», пропускавший сезон-2020/21 из-за пандемии коронавируса, сможет выступить в КХЛ в следующем сезоне.