«Адмирал» снова лишен возможности проводить трансферы из-за долгов
12:43
Хоккейный клуб «Адмирал» лишен доступа в базу ЦИБ — Центрального информационного бюро КХЛ.
Это значит, что клуб не может совершать сделки по продаже, обмену, отправку в фарм-клуб и другие операции с игроками, так как все подобные действия должны быть зафиксированы в этой компьютерной базе.
Такое решение принято руководством лиги из-за прежних долгов клуба перед хоккеистами, персоналом и контрагентами. По договоренности они должны были быть погашены до 31 июля 2021 года.
19 июня стало известно, что «Адмирал», пропускавший сезон-2020/21 из-за пандемии коронавируса, сможет выступить в КХЛ в следующем сезоне.
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