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Сегодня, 15:06

Григоренко — о ситуации с Федотовым: «Хорошо, что КХЛ не прогнулась. Почему нам ставят условия?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Советник генерального директора по развитию «Лады» Игорь Григоренко высказался о ситуации голкипера ЦСКА Ивана Федотова, который играет в КХЛ, несмотря на дисквалификацию Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Считаю правильным, что КХЛ и ЦСКА не послушали ИИХФ. Кто они такие нам? Почему они ставят условия и говорят, что нам делать? Хорошо, что Федотов сейчас играет и КХЛ не прогнулась. Один раз прогнешься, и потом постоянно будут пытаться давить», — приводит слова Григоренко Sport24.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией», и приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.

Источник: Sport24
Иван Федотов
Игорь Григоренко
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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