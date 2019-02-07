Граховина вернулся в состав "Барыса" после травмы

Чешский вратарь "Барыса" Доминик Граховина вернулся в расположение команды после того, как залечил повреждение у себя на родине, сообщает "Шайба.kz".

В текущем сезоне 24-летний голкипер сыграл в 19 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 7 побед. Также он отразил 91,1% нанесенных по его воротам бросков, пропуская, в среднем, по 2,7 шайбы за игру.

Граховина оказался в списке травмированных после того, как допустил результативную ошибку 15 января, в матче со "Спартаком". В моменте с победной шайбой красно-белых он упал за воротами, тем самым, позволив москвичам забросить победную шайбу. Главный тренер астанинцев Андрей Скабелка после той игры заявил, что Граховина помог выиграть "Спартаку".