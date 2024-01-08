Готовец рассказал, чей бросок в КХЛ был для него самым болезненным

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал, как он блокирует броски в КХЛ.

«От броска какого хоккеиста мне было больнее всего? Всегда, когда кто-то с замаха в большинстве бросает, жмуришься и блокируешь бросок. Но чтобы прям было больно, не припомню, у меня защита хорошая (смеется). От Нестерова было больно и неприятно шайбой получить, но там она попала в не защищенное место», — цитирует хоккеиста Legalbet.

В сезоне-2023/24 в тройку хоккеистов с самым сильным броском входят Владислав Семин («Лада»; 169,0 км/ч), Сергей Лапин («Амур»; 168,5 км/ч) и Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва; 168,5 км/ч).