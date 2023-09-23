Голкипер «Трактора» Фукале «привез» гол, не накрыв шайбу в матче со «Спартаком»

Вратарь «Трактора» Зак Фукале совершил серьезную ошибку в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком». При счете 1:1 в третьем периоде 28-летний канадец в большинстве не смог накрыть шайбу. Форвард красно-белых Шейн Принс воспользовался ошибкой голкипера и оформил в этой встрече дубль — 2:1.